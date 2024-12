INTERVJUU | F1 masinaga debüüdi teinud Paul Aron: süda on rahul, väga-väga edukas päev jäi selja taha

Aasta lõpp on Aroni jaoks olnud sündmusterohke. Kümmekond päeva tagasi tuli avalikuks uudis, et tänavuse vormel 2 hooaja kolmandana lõpetanud eestlane on uuest aastast Alpine’i F1 võistkonna varusõitja. Üleeile sai Aron teada, et saab osaleda teisipäeval Abu Dhabis toimuval ametlikul vormel 1 hooajajärgsel testil noorsõitjana.