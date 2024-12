Kontaveiti elulooraamatu autor Eia Uus: minult ei oodatud, et ma kõik Aneti eraelulised paljastused välja kaevaks

Kontaveit tõdes, et tema jaoks polnud kirjaniku tennisealane kompetents oluline. „Ma mõtlesin pigem, et Eia mõistaks mind inimesena. Sellepärast mulle meeldis, et tema selle raamatu kirjutab. Ma tundsin end temaga mugavalt. Mulle oli oluline, et ta saaks aru, milline inimene ma olen. Tennisespetsiifilisi asju saab järgi aidata ja selgitada. Kui kirjutajaga sidet poleks tekkinud, ei tunneks ma end mitme asja rääkimisel mugavalt. Siis poleks see raamat tulnud selline, nagu ta praegu tuli,“ selgitas Kontaveit.