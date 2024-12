Neuville on reeglimuudatuste pärast mures: tehasetiimide huvi võib kaduda

Plaani kohaselt hakatakse WRC -s tippklassi autodel kasutama Rally2 mootoreid, pidurisüsteeme ja käigukaste, mis paigaldatakse praegusele Rally1 auto raamile ehk šassiile. Muudatuste eesmärgiks on vähendada kõige kõrgema klassi masinate kulusid ning kasvatada konkurentsi.

Neuville hoiatab, et sellised muudatused võivad kaasa tuua ebavõrdse võistlusolukorra.

„Minu ainus mure on, et 2027. aasta Rally1 autod on liiga sarnased Rally2 autodele. Mõnel rallil võib Rally2 masin olla Rally1-st kiirem. Näiteks lahtistel kruusateedel tekib Rally2 autodel nende stardipositsiooni tõttu selge eelis,“ ütles Fourmaux.