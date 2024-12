Ukraina tennisetäht vahetas reketi raketiheitja ja kuulipilduja vastu

Odessas sündinud Svitolina kirjutas, et Harkivil on tema südames väga eriline koht, sest just seal alustas ta oma tennisekarjääri.

„Kui te küsite minult, kust ma leian motivatsiooni spordiareenidel võistlemiseks, siis see on minu riik, need on minu inimesed, see on minu Harkiv ja need on meie kangelased,“ kirjutas Svitolina.