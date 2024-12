Kuno Tehva tervitab Klavani otsust: usun, et tema selja taha koondub väga palju jalgpalliklubisid

Budapestis toimunud Euroopa Klubide Liidu juhatuse koosolekult kodumaale reisiv Tehva tegi Klavani pressikonverentsi järel Facebooki postituse, milles ütles: „Ragnar Klavani otsus kandideerida Eesti Jalgpalliliidu presidendiks on märk sellest, et muutuste aeg on käes. Tunnustame Ragnari julgust astuda see suur samm ja avada uks konstruktiivsele dialoogile Eesti jalgpalli tuleviku üle. Jääme huviga ootama tema visiooni ja platvormi!“