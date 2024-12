Meistrite liiga | Liverpool jätkab täiseduga. Madridi Real ja PSG vajavad hädasti punkte

Täbaras seisus on nii tiitlikaitsja Madridi Real kui ka Prantsusmaa tippklubi Pariisi Saint-Germain. Põhiturniirilt pääseb järgmisesse ringi koguni 24 meeskonda, aga Real on hetkel kuue punktiga täpselt 24. ning PSG nelja silmaga 25. ehk esimesena joone all.