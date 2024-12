KOMMENTAAR | Klavan heitis kinda, aga Pohlaku toiduahela läbinärimine näib võimatu ülesanne

Alates 2007. aastast toimunud viimasel viiel presidendivalimisel oli Aivar Pohlak alati ainus kandidaat, kuid see kevad tuleb teisiti, sest Klavan teatas teisipäeval karjääri lõpetamisest ja ühtlasi alaliidu juhiks kandideerimisest. Otsuse teeb veidi üle sajaliikmeline üldkogu, kus on peamiselt jalgpalliklubid ja teised vutiga seotud ühendused.

Ametlikult kandideerimiseks peab Klavan saama 15% liikmete toetuskirja, millega ei teki probleeme, aga sealt edasi läheb juba keeruliseks. Aivar Pohlakul on stardijoonel edu, sest 107 liikme seast kümmekond on rohkem või vähem tema ja ta lähedastega seotud. Näiteks tema poeg Pelle on Jalgpalliklubi FCF, Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool, Jalgpalliklubi FCF Tallinna Jalgpallikool, MTÜ Kotka Staadion ja FC Kose juhatuse liige.