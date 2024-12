AMETLIK | Oliver Solbergist saab Toyota sõitja

„Printsport on väga professionaalne ja edukas meeskond. Tean juba varasemast mitmeid uusi tiimiliikmeid ja seega tundus see samm õige. Loomulikult tean ka seda, kui hea on Toyota Yaris Rally2 auto. Uskumatu, et sellega tehti debüüt alles 11 kuud tagasi,“ lausus Solberg pressiteate vahendusel.