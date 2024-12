VIDEOBLOGI | Henry Sildaru viimasest MK-stardist: selg ees maandumised polnudki kõige parem lahendus

Stubais võisteldi üsnagi keerulistes oludes ning udu tõttu jäi ka treeningtunde väheks. Lisaks sattus Sildaru ühel harjutuskorral omapärasesse olukorda, kui tema jalge all lagunes reil ära.

Võistluse kohta tõdes 18-aastane sportlane, et ka taktikaliselt sai mindud veidi alt. „Rada oli üsna kokku surutud ja tehniline. Üks obstaakel oli kohe teise järel, mis nõudis oskuslikku kohanemist. Pärast teist hüpet ja esimest reili selg ees maandumised polnudki kõige parem lahendus. Poleks osanud arvata, et selg ees pidurdamine sellistes olukordades peavalu võiks valmistada,“ märkis Sildaru.

„Hiljem oli huvitav jälgida, et tugevamad sõitjad olid valinud nendelt obstaaklitelt otse maandumise. Tagantjärele tundub see ka õige otsus. Seeläbi oli oluliselt mugavam valmistuda järgmisteks reilideks. Kohtuniku hinnangul oligi minu suurim viga, et selg ees pidurdades ennast liialt tugevalt otseks keerasin,“ lisas ta.