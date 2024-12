„Ronaldo saatis mulle oma peenisest pildi.“ Hollandi jalgpallilegendi nali võttis ootamatu pöörde

Nimelt lausus van der Vaart, et Ronaldo on ainus tiimikaaslane, keda ta kunagi riietusruumis alasti ei näinud. „Ma olen seda nalja paljudele rääkinud, aga Ronaldo on ainus mängija, kelle peenis mul nägemata jäi, sest ta oli alati esimesena trennis ja lahkus viimasena,“ rääkis hollandlane talkSPORTi saates.