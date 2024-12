JÄRELVAADATAV | Aivar Pohlaku vastu kandideeriv Ragnar Klavan: tahan, et Eesti jalgpallimeeskond jõuaks FIFA edetabelis 50 parema hulka

Klavani unistus on tõsta Eesti meeste jalgpallikoondis rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) maailma edetabelis 50 parema sekka. Hetkel on Eesti koondis 123. kohal. „Selle eelduseks on koostööle ja innovatsioonile avatud ning lõpuni läbipaistev juhtimine. Mõistagi hõlmab sellise eesmärgi saavutamine süsteemset tööd jalgapllipüramiidi igal tasandil, alustades meeste ja naiste A-koondisest, lõpetades treenerite, noorte ja jalgpallitaristu arendamisega,“ ütleb Klavan pressiteates.

Seatud eesmärgi saavutamiseks alustab Klavan tiimi loomisest, kellega ühiselt koostatakse põhjalik programm. „Programmi loomiseks kaasame ja kohtume laia ringi ekspertidega, samuti kõigi huvitatud jalgpalliliidu liikmetega. Kui tiim ja põhimõtted on paigas, siis saavad need ka avalikuks,“ lubas Klavan.

Eesti Jalgpalli Liidu põhikiri näeb ette, et president ja juhatus valitakse neljaks aastaks. Presidendi valimistel loetakse valituks kandidaat, kes saab enim hääli ning kelle poolt hääletab üle poole üldkogust osa võtnud jalgpalliliidu liikmetest. Järgmised valimised toimuvad 2025. aasta kevadel, konkreetsest kuupäevast teavitab jalgpalliliit 90 päeva enne üldkogu toimumist.

Klavan ütles, et andis praegusele EJL-i presidendile Aivar Pohlakule oma otsusest teada telefonikõne vahendusel. Ta ei tahtnud täpsustada, millega ta tänases jalgpalliliidu juhtimises rahul ei ole. „Alati saab paremini, aga ma kindlasti ei kandideeri presidendiks, et vastanduda Aivar Pohlakule, vaid ma näen, et meil on Eesti jalgpallis suur potentsiaal. Ma kandideerin selle tuleviku pärast,“ sõnas ta.

„Kuna see on ka minu enda jaoks suhteliselt värske otsus, siis mingit suurt programmi ma siin välja hõiskama ei hakka. Põhipõhjus on selles, et ma näen, et meil on potentsiaali rohkemaks ning seda potentsiaali saame ära kasutada siis, kui oleme koostööaltid ja innovatiivsed. See algab minu jaoks juhtimisest.“

