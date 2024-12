Soome laskesuusataja võetud risk tasus end kiiresti ära

Soomlanna MK-sarja esimese nädalavahetuse saldo oli võimas: individuaalsõitudes sai ta 10. (tavadistants), 3. (sprint) ja 11. koha (ühisstart). MK-sarja kokkuvõttes annab see talle kõrge viienda koha.

„See poodiumikoht oli üllatus isegi mulle endale. Aga ka ootused on olnud päris kõrged, sest treeninghooaeg on nii hästi läinud. Need kohad 10 ja 11 polnudki nii üllatavad,“ selgitas Minkkinen pühapäeva õhtul Ilta-Sanomatele.