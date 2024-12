Pogacar ja Kopecky võitsid rattamaailma mainekaima auhinna

Pogacar pälvis Velo d’Or auhinna, kuna võitis 2024. aastal nii Giro d’Italia, Tour de France ’i kui maanteeratturite grupisõidu MM-tiitli. Kokku teenis sloveen tänavu 25 profivõitu. Pogacar on Velo d’Ori võitnud varasemalt veel ühe korra, 2021. aastal, teatab EJL .

„Ma olen alles noor,“ ütles 26-aastane sloveen. „Aastate möödudes hakkame paremini aru saama asjade tähtsusest. Olen tänulik, et minu tööd ja saavutatut on märgatud. Sellist imelist hooaega on peaaegu võimatu korrata, ent annan oma parima.“