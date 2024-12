Fourmaux avalikustas, miks ta eelistas M-Spordile Hyundaid

Hyundaisse kolimine ei olnud pelgalt rahaline otsus, tunnistas Fourmaux ralliportaalile DirtFish. Kuna M-Sport ei suutnud Toyota ja Hyundai arendustööga sammu pidada, mõistsid mõlemad osapooled, et 2025. aasta koostööst ei saa asja.

„Ootasime Fordilt kõnet ja seda ei tulnudki,“ ütles Fourmaux. „Mingil hetkel helistasin ma Malcolmile [Malcolm Wilson, M-Spordi tegevdirektor] ja Malcolm ütles: „Vabandust Adrien, aga me ei saa sind endale lubada. Nii et jah, ma tänan sind.“ See oli Malcolmiga selline jumalaga jätmine.“