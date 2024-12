24 tunni sees 104 punkti visanud Jokić: pall lihtsalt läheb sisse

Kiidusõnu jätkus ka meeskonna peatreener Mike Malone’il, kelle sõnul pole keskmängija sellised esitused enam üllatavad. „Võib-olla oleme kõik natuke ära hellitatud. Mul on saalis parim istekoht, kus olen näinud kümme aastat, kuidas see kutt teeb õhtust õhtusse selliseid esitusi. Isegi kui ta peab meeskonna vedamise oma õlule võtma, siis ta ei põgene selle vastutuse eest ega kurda. Ma armastan tema vaimset ja füüsilist sitkust,“ rääkis juhendaja.

Denver on 12 võidu ja 10 kaotusega läänekonverentsis seitsmendal kohal. Nendega sama palju võite on kogunud San Antonio Spurs, kelle mängujuht Chris Paul jõudis 121:116 päädinud võidumängus New Orleans Pelicansiga ajaloolise tähiseni.