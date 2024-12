VIDEO | Tšehhi naislaskesuusataja pildi ees urineerinud Norra sportlane sattus pahameelelaviini alla

„See oli ainuke koht, mille leidsin, ja seal juhtus olema Marketa Davidova nägu. Ma arvan, et ta võttis seda naljana,“ selgitas Christiansen ise Norra rahvusringhäälingule. „Asukoht oli juhuslik, kuid mul on tava enne võistlust urineerida.“

Christiansen lubas Kontiolahtis sprindi võitnud Davidova ees ka vabandada. „Ta pole midagi öelnud, aga kui järgmine kord teda näost näkku näen, siis vabandan. See oli juhus, et taustal oli tema nägu 3000-protsendilise suumiga. See tegi asja ekstra lõbusaks,“ lisas sportlane. „Oleme head sõbrad ja meil on sarnane huumormeel. Naljategemisel pole piire ning ta tolereerib seda.“