Järgmisel Yakuza Fightil peetakse kaks tiitlimatši. Volosatõh võtab vastu Läti võitleja

„Kindel oma oskustes, on ta tuntud oma tehnilise stiili ja võime poolest dikteerida matši kulgu,“ iseloomustab Yakuza Fight oma Facebooki kontol Aukstikalnist.

Kulise kohta öeldakse: „Tema stiil on jõuline ja agressiivne, mis muudab ta ohtlikuks vastaseks igale võitlejale.“

„Tema kogemus ja jõud on teinud temast hirmuäratava vastase igale konkurendile. Sel korral astub ta ringi, et oma tiitlit kaitsta,“ ütlevad korraldajad Volosatõhi iseloomustuseks.

„Cherkesov on tuntud oma sihikindluse ja tahtejõu poolest ning on valmis andma kõik, et võita tiitel valitsevalt meistrilt.“