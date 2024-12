Eesti võõrustab UNESCO dopinguvastase konventsiooni rahvusvahelist kohtumist

UNESCO spordis dopingu kasutamise vastane konventsioon on ainus sedalaadi rahvusvaheline leping, mis ühtlustab rahvusvaheliselt dopinguvastast seadusandlust, eeskirju ja reegleid. Konventsiooni on ratifitseerinud enam kui 190 riiki, kes on sellega võtnud endale kohustuse kaitsta sportlasi ja spordiväärtusi, piirata keelatud ainete ja meetodite kättesaadavust, toetada dopinguvastaste haridusprogrammide rakendamist ning edendada dopinguvastast teadusuuringut. Eesti kiitis konventsiooni heaks 2007. aastal.

Leppe raames on loodud ka rahvusvaheline dopinguvastane fond, mis aitab osalisriikidel välja töötada ja rakendada dopinguvastaseid projekte ning pakub praktilist ja tehnilist tuge. Alates 2008. aastast on fond andnud enam kui 4,7 miljoni eurot toetust rohkem kui 200 riiklikule ja piirkondlikule projektile üle maailma. Eesti on fondist toetust saanud kahel korral – loomaks antidopinguteemalist õppevahendit harrastussportlastele ning antidopingupoliitika tugevdamiseks.

„Iga dopingukahtlus murendab usku ausasse sporti ning paneb pinge alla need sportlased, kes tegutsevad ausalt. Rahvusvaheliste praktikate jagamine ning ühiselt seadusandluse ühtlustamine annab selles võitluses suure eelise. Eesti on olnud UNESCO dopinguvastase konventsiooni ja selle raames loodud fondi kinnitamiskomitee töös oluline panustaja ja aktiivne osaleja. On rõõm ja au, et sel korral valiti kogunemiskohaks just Eesti. See on kompliment ja tunnustus meie senisele tegevusele,“ ütles Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik Kaarel Nestor.