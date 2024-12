Kuninganna on tagasi. Johaug näitas taas võimu, Kaasikud neljandas kümnes

Täna ei jätnud Johaug teistele mingit šanssi. Tema edu teisena lõpetanud koondisekaaslase Heidi Wengi ees oli 42,6 sekundit, ameeriklanna Jessie Diggins kaotas 43,1 sekundit.

„Selle hooaja algus on varasematest nõksa parem,“ ütles kaksikõdede Kaasikute treener Jaanus Teppan Eesti alaliidu vahendusel. „Nad on ettevalmistusperioodil teinud ära suure töö ja usun, et vorm aina paraneb.“