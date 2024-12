Artti Aigro karjääri parimast hooaja algusest: võimalik on veel väga-väga palju lisa teenida

MK-sarja kokkuvõttes hoiab Aigro 86 punktiga 16. kohta, eelmise hooaja lõpetas ta 43. kohal. „Ma ei pööra sellele nii palju tähelepanu, sest tehtud on ainult kolm etappi. Tähtis on stabiilsus. Muidugi üritan üldkohta hoida nii kõrgel kui võimalik, aga üritan igal nädalavahetusel anda parimat, et ka MK-kohad oleks kõrgel,“ rääkis 25-aastane suusahüppaja oma meediatiimi vahendusel.

Wislas näitas Aigro paremaid hüppeid kvalifikatsioonides, põhivõistlustel enam nii head esitused välja ei tulnud. Tema sõnul on konkurents nii tihe, et kõik pisivead karistatakse ära. Nõnda on ta esimeste nädalatega kogutud 86 MK-punkti üle rahul. „Võimalik on veel väga-väga palju lisa teenida,“ märkis ta.

„Kuna olen nii hästi minema saanud, on enesekindlus olemas. On veel pisiasjad, millega peab tööd tegema,“ lausus Aigro ja lisas, et väikeseid puudujääke on nii palju, et neist saaks ta kokku panna jõululuuletuse.

„Näiteks peab poomilt minnes asend peal olema. Ei tohi taha jääda. Samamoodi liikumine hüppe otsa peal peab olema kiirenev ja kindlasti õiges rütmis,“ tõi ta näiteid.

Järgmisel nädalal võistlevad suusahüppajad Saksamaal Titisee-Neustadtis peetaval MK-etapil. Individuaalselt jagatakse MK-punkte laupäeval ja pühapäeval.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada