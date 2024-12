Kommentaar: Aigro on kõva, aga miks eestlased suusatada ei jõua?

Nüüd, kus tänavuse suusatalve kaks nädalavahetust on ajalooks saanud, võib teha esimese kokkuvõtte, mis ühest küljest suurt ei ütle, sest tiitlivõistlused toimuvad alles kevade hakul, ent teisalt küll. Tuleb tõdeda, et hooajaeelsed prognoosid olid märksa optimistlikumad, kui tegelikkus (nii on enamasti alati) ning arenguhüppe on teinud vaid need, kes liiguvad mäest alla. Meeldivaid üllatusi siiski leidub, aga üksikute sõitudena. Vaid suusahüppaja Artti Aigro on suvega tõstnud oma taset kahe trepiastme võrra, kuid temalgi on poodiumini veel minna.