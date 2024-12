DELFI VIDEO | Vihane Renee Teppan: oleksime pidanud 3:0 sisse saama, me ei väärinud midagi

„Me oleks pidanud 3:0 sisse saama. Kahju on ainult sellest, et päris palju energiat sai kulutatud. Me ei väärinud täna mitte midagi. Me ei tulnud mängule kohale,“ rääkis Teppan Delfi videointervjuus pahasel toonil.

Teppan leidis, et osad Pärnu mängijad mõtlesid juba järgmisel laupäeval peetavale karikafinaalile, kus vastaseks on Tartu Bigbank.

„Paistab, kas see (tänane kaotus) on laupäevaks hea või mitte. Tihtipeale löövad sellised ülejalalaskmised enesekindluse kõikuma. Palju õnne, kui see meie kahjuks töötab. Reedel saigi suur asi tehtud, aga järelikult pole me piisavalt targad. Minul oli peas, et sel nädalal on kaks mängu, kõigil ilmselgelt ei olnud. Rääkida mingist väsimusest... halloo! Vastased pidasid kolm mängu, pluss reisisid ennast sodiks. Väga mannetu minu arust,“ sõnas ta.