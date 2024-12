VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Eesti klubi alistas 18-kordse Euroliiga võitja, Kalev/Cramol uus täiendus, Hong Kong ja Põhja-Korea

Saade läks käima Optibet Eesti-Läti liiga nädala sündmustega. Mänge oli palju ja juhtus nii mõndagi. Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramo pidi vastu võtma teise järjestikuse kaotuse kui võõrsil jäädi alla Valmierale 76:78. Seoses vigastustega on Cramol raske seis ning seetõttu kaotustes midagi liiga üllatavat ei ole. Juba mitmendat nädalat järjest tuleb meeskonnal hakkama saada 8-9 mängijaga. Kasper Suuroru põlvevigastuse tõsidus selgub lõplikult esmaspäeval, 9. detsembril kui tehakse MRT uuring. Esmaste hinnangute põhjal on trauma pigem keerulisemate killast, aga MRT näitab täpselt, mis ja kuidas. Cramo on juba leidnud tagamängijate osakonda ka täiendust ning võimalik, et järgmise nädala euromängus Dijoniga teeb uus mees debüüdi. Olgu öeldud, et tegu on välismaalasega.