Norra suusapubliku käitumine tekitas skandaali. „Saksamaal oleks rahvas läinud vorsti ja õlut tooma“

Otteseni sõnul on ta midagi sarnast kogenud vaid Rootsis Falunis, kus samaaegselt on toimunud murdmaasuusatamise ja suusahüpete MK-etapid. Tema hinnangul ei juhtuks midagi sellist näiteks Kesk-Euroopas mitte kunagi.

Otteseniga sarnasel seisukohal oli NRK-ga vesteldes ka võistluse korralduskomitee juht Per Olav Andersen. „See on täiesti arusaamatu. Kahevõistluse vaatajanumbrid on head, mistõttu on see suur mõistatus, miks inimesed seda kohapeal vaadata ei soovi,“ sõnas ta.