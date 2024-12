VIDEO | Kentucky tegi USA üliõpilasliigas uskumatu tagasituleku, maagilise piiri ületanud Kriisa sai vigastada

Paraku lõppes kohtumine Kriisa jaoks mustades toonides, kuna mängu lõpus vigastas eestlane jalga. Kui algselt spekuleeriti, et Kriisat kimbutasid krambid, siis hiljem selgus peatreener Mark Pope´i jutust, et asi on tõsisem. Legendaarne treener tunnistas, et Kriisa teeb pühapäeval mõned uuringud, misjärel selgub ka vigastuse tõsidus.