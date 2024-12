OTSEBLOGI | Kvalifikatsioonis head vormi näidanud Artti Aigro jahib Wisla MK-etapil kõrget kohta

25-aastane eestlane on alustanud hooaega väga hästi, sest Lillehammeris lõpetas ta võistlused 19. ja 20. positsioonil. Rukal laupäevane võistlus läks Aigrol kehva tuule nahka, aga pühapäeval sai ta lausa viienda koha. See on ühtlasi ajaloos Eesti suusahüppajate parim tulemus MK-sarjas.