FOTO | Hirmuäratava avarii teinud Premier League’i jalgpallur toimetati helikopteriga haiglasse

Juhtunust andis teada Antonio koduklubi: „West Ham United saab kinnitada, et ründaja Michail Antonio sattus täna liiklusõnnetusse. Klubis on hetkel kõigi mõtted ja palved Michaili, tema perekonna ja sõpradega. Klubi annab jooksvalt informatsiooni.“

Daily Mail vahendab, et pärast karmi avariid oli Antonio 45 minutit oma Ferraris lõksus. Seejärel lõikasid tuletõrjujad ta autost välja ja jalgpallur toimetati helikopteriga Londoni keskhaiglasse.

West Ham kinnitas, et praeguseks on Antonio teadvusel ja suudab suhelda.

34-aastane Antonio on West Ham Unitedit esindanud 323 korda, mille jooksul löönud 83 väravat ja jaganud 41 väravasöötu. Tänavu on ta Inglismaa kõrgliigas saanud 14 mänguga kirja ühe värava. Jamaica koondise ridades on Antonio löönud 21 kohtumisega viis väravat.