VIDEO | Artti Aigro: tulin korra viiendaks, aga fännidel ei tasu kohe pilvedesse minna

Teises voorus lendas ta 128,5 meetrit ja kogus kokku 250,4 punkti. Maandumise tõttu kaotas aga Aigro stiilihindeid. „Üritasin maanduda võimalikult puhtalt olukorras, kus suusk hakkas all vingerdama,“ kommenteeris ta.

Kokkuvõttes jäi Aigro Lillehammeri esimese võistluspäevaga rahule: „Mina olen rahul, eks need komakohad parandavad kohta ka protokollis. Kui korra viiendaks tulin, siis ei tasu fännidel kohe pilve peale minna, et nüüd selliseid tulemusi hakkab iga nädalavahetus tulema. Kui suudan enda hüpped ära teha ja kesta hooajal stabiilselt, siis küll need kohad tulevad!“