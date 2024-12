BLOGI | Kristjan Ilves murdis ennast vägeva suusasõiduga esiviisikusse!

Eestlane tegi Lysgårdsbakkeni HS98 normaalmäel 89,5-meetrise õhulennu, millega ta läks suusarajale 12. mehena. Liider Riiber sai suusasõidule lähte minut ja 22 sekundit varem. „Ei ole väga rahul. Hüpped on liiga agressiivsed ja pole soovitud energiat,“ võttis Ilves mäel näidatu kokku. „Midagi teha pole. Kehal on nii automaatne liigutus sees, et isegi kui proovin, siis see väga ei muutu. Natuke on hoovõtt läinud paremaks, aga ikka on peale otsa kõik ebameeldivalt tühi.“