BLOGI | Kristjan Ilves murdis ennast vägeva suusasõiduga esiviisikusse!

Eestlane tegi Lysgårdsbakkeni HS98 normaalmäel 89,5-meetrise õhulennu, millega ta läks suusarajale 12. mehena. Liider Jarl Magnus Riiber sai suusasõidule lähte minut ja 22 sekundit varem. „Ei ole väga rahul. Hüpped on liiga agressiivsed ja pole soovitud energiat,“ võttis Ilves mäel näidatu kokku. „Midagi teha pole. Kehal on nii automaatne liigutus sees, et isegi kui proovin, siis see väga ei muutu. Natuke on hoovõtt läinud paremaks, aga ikka on peale otsa kõik ebameeldivalt tühi.“

Mullu MK-sarjas kokkuvõttes viienda koha saanu Ilves tänavust hooaega nii säravalt ei alustanud, sest eelmisel nädalal Rukal sai ta võistlustel 17., 21. ja 10. kohad. Lisaks ebakindlusele hüppemäel tabas eestlast ebaõnn suusarajal, sest ta Soomes vigastas vasaku käe pöidla sidemeid.

Kui Riiber hüppas Lillehammeris teistel selgelt eest, siis teine kuni 17 mees mahtusid minuti sisse. „Suusarajal tuleb raske heitlus, ka lumeolud ja rada on megarasked. Vahed on väikesed, mistõttu suuresti tuleb see suusavõistlus. Loodetavasti on nii suusad kui vorm hea,“ lisas 28-aastane Ilves hüppe järel. „Pöidla pärast midagi tagasi hoidma ei pea – pärast saab kahjud kokku lugeda, aga muu on savi.“

Ilves tõusis 12. kohalt viiendaks

10 kilomeetri suusasõitu juhtis alguses lõpuni Riiber, kes tõusis võiduga ka MK-sarja üldliidriks. Norralasele järgnesid sakslane Julian Schmid (+36,7), austerlane Johannes Lamparter (+36,7) ja 21. kohalt neljandaks kerkinud Jens Luraas Oftebro (+54,0). Vägeva esituse tegi ka Ilves, kes sai 57,6-sekundilise kaotusega viienda koha.

Sealjuures jättis eestlane selja taha mitmed tugevad suusamehed. „Tulemus oli päeva lõpuks viisakas. Tore on võistelda nii, et sõit on mõnus ja kontrollitud. Tänud määrdemeestele, kes tegid fantastilist tööd. Mõnus on võistelda, kui vorm seda lubab,“ selgitas MK-sarja kokkuvõttes 12. kohale tõusnud Ilves ETV otseülekandes.