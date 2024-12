Malcolm Wilson: Fourmaux on kindlasti autoralli tulevikustaar

Fourmaux`st ilma jäämine on M-Spordi jaoks tõsine tagasilöök, sest prantslane oli nende kindel esinumber ja saavutas tänavu viis poodiumikohta.

„Olen Adrieni tänavusest esitusest tõesti vaimustunud. Ta on kindlasti tõestanud, et on meie spordialal üks tulevikustaare,“ ütles M-Spordi juht Malcolm Wilson, vahendab Rallit.fi.

„Kuigi tal on karjääri jooksul olnud omad väljakutsed, on ta näidanud üles ägedat sihikindlust ja on alati tagasi tulnud tugevamana kui kunagi varem. Adrien ja Alex (kaardilugeja Corria) on olnud meie meeskonna jaoks väga tähtsal kohal juba aastaid, nii et me kõik jääme neist puudust tundma. Ootan endiselt huviga, mis nende jaoks tulevik toob,“ lisas Wilson.

Ka meeskonna tiimijuht Richard Millener ütleb, et jääb Fourmaux’d taga igatsema.

„Viimase paari aasta jooksul on olnud suur rõõm töötada Adrieni ja Alexiga. Samuti on olnud tõeliselt rahuldust pakkuv näha nende arengut ja kasvamist tõelisteks professionaalideks,“ kiitis Millener oma senist esiekipaaži. „Oli imeline jagada nendega rõõmu, mille tõi viis poodiumikohta. Olen kindel, et nii mina ise kui ka kogu meeskond tunneme neist puudust. Mul on nende vastu väga suur austus. Nad on tõusnud tippu tänu sihikindlusele ja väärivad tõeliselt oma teist võimalust.“

