Kiibus tegi hooaja parima vabakava, kuid EM-pääsme sai teenitult Petrõkina

Zagrebi võistlus on ühtlasi Eesti uisutajatele viimane suurem rahvusvaheline jõuproov enne jaanuari lõpus toimuvat EM-i Tallinnas. EM-ile pääsu aluseks on sel hooajal rahvusvahelistel võistlustel saavutatud parimad punktisummad ning kahe parema tulemuse alusel teenis pääsme Niina Petrõkina , kes kogus tänavu Nice`is 187,57 ja Helsingis 178,66 punkti.

Täna on Zagrebis kavas meeste vabakava. Lühikava järel on liider Mihhail Selevko 86,20 punktiga. Teisel kohal on tema vanem vend Aleksandr Selevko 83,39 punktiga. Arlet Levandi on neljas (75,71 p).