TÄNA DELFI TV-s | Lõuna-Eesti derbis on vastamisi Tartu Bigbank ja Võru Barrus

Cronimet liiga tabeli tipus on Pärnu VK, kel on koos 19 punkti, Bigbankil on teisena 18 silma, Võru Barrus on kolmas 17 punktiga. Neljandal real asub Jekabpilsi Luši 16 punktiga, viies on Riia 14 punktiga, kuues Daugavpils 8 punktiga ja seitsmes 7 punkti teeninud Selver x TalTech.