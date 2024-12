OTSE DELFI TV-s | Lõuna-Eesti derbis on vastamisi Tartu Bigbank ja Võru Barrus

Cronimet liiga tabeli tipus on Pärnu VK, kel on koos 19 punkti, Bigbankil on teisena 18 silma, Võru Barrus on kolmas 17 punktiga. Neljandal real asub Jekabpilsi Luši 16 punktiga, viies on Riia 14 punktiga, kuues Daugavpils 8 punktiga ja seitsmes 7 punkti teeninud Selver x TalTech.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg tähtsustab mängus Võru vastu võimalikku punktilisa.

„Kui vaadata tabeliseisu praegu ja ka tulevikule mõelda, siis kolm võistkonda on tabeli tipus – Võru, meie ja Pärnu. Sellevõrra on meie omavahelised mängud veelgi olulisemad. Rääkides eelnevatest kohtumistest Barruse vastu, siis kaks esimest tulid tõesti üsna lihtsalt meile, aga viimane läks ikka väga nugade peale. Paistab, et Võru on ka vahepealsest august välja roninud, kui vaadata nende ja Daugavpilsi mängu. Midagi lihtsat kindlasti olema ei saa,“ ütles Rikberg.

„Ise oleme olnud heas treeningrütmis ja saanud korralikult valmistuda. See nädal on mõnes mõttes ettevalmistus karikafinaaliks, aga ka Cronimet liigas on see tähtis punktide peale mäng,“ lisas ta.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütleb, et vahepealne kaotustejada sai küll Daugavpilsi vastu lõpu, ent päris õiget pilti see kohtumine meeskonna seisust veel ei andnud.

„Mingit otsest kriisi ei olegi meil olnud, lihtsalt ei saanud vahepeal asju klappima ja tulid kaotused. See Daugavpilsi mäng oli selline nagu treenerina näha tahaksin, kõik olid algusest lõpuni keskendunud ja võitlesid. Samas polnud vastane selline, et saaks oma meeskonna seisust adekvaatse pildi ette. Bigbank on teisest puust meeskond ja nende vastu on kindlasti raskem,“ ütles peatreener.

„Me polegi sel hooajal suutnud Tartule vastu saada ja omamoodi paneb see pinged peale. Aga läheme seda kohtumist võitma ja üritame hästi mängida,“ lisas Lüütsepp.

Mängu pääsmeid saab osta Piletitaskust.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega