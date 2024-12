Halva enesetundega maadlev Tomingas laupäeval starti ei lähe

Tomingase treener Indrek Tobreluts nentis, et Tomingas ei tunne end hästi ja vastuseid otsitakse muu seas tuleval nädalal antavatest vereanalüüsidest. „Tema seisund ei luba kõrgete kohtade eest võidelda, mistõttu otsustasime võistluse vahele jätta ja trenni teha,“ ütles Tobreluts täna Postimehele , lisades, et paanikaks ei ole siiski põhjust.

Tomingas ise ütles eelmisel nädalal, enne hooaja esimesi võistlusi ERR-ile, et tahab veel hooajaga kohaneda. „Kuna hooaeg on pikk, siis võib-olla on mõistlikum mitte startida. Seda enam, et meil on tüdrukuid varus kaasas, kel on motivatsiooni ja tahtmist osa võtta,“ märkis ta.