Hyundai ajahädas: Tänak alustab uut hooaega vana autoga

Algselt plaanis autotootja oma pea täiesti uue i20 N Rally1 versiooniga lagedale tulla aasta algul, ent nendele plaanidele tõmmati kriips peale pärast määramatust 2025. aasta tehnilistes eeskirjades, kirjutab portaal Motorsport.com.

Hyndai tiimipealik Cyril Abiteboul kinnitas portaalile, et MM-sarja uue hooaja avaetapil Monte Carlos veel uut masinat stardis ei näe. Kui hästi läheb, teeb see debüüdi veebruari keskpaigas Rootsi rallil, ent seegi pole veel kindel.

„Arendamisse on läinud palju tööd ja usume, et sellel autol on suur potentsiaal. Aga kilometraaži mõttes pole me veel saanud seda piisavalt testida,“ nentis Abiteboul Motorsport.comile.

„Võtmeküsimus on, millal jõuame auto arendamisega sellesse faasi, et see on eelmisest masinast paremini juhitav,“ selgitas ta. „Töötame selle nimel ja seejärel saame teha juba otsuse, millal on parim aeg auto rajale tuua. Aga see ei juhtu Monte Carlos.“

Tema sõnul on mõistlik sõita Monte Carlos veel senise autoga, kuna selle ralli omapära on, et seda ei võideta puhtalt kiirusega. „Arvame, et parem on jätkata selle auto kasutamist, mida mõistame ja oskame seadistada. Ja tasub märkida, et võitsime selle masinaga Monte Carlos ka 2024. aastal,“ lisas Abiteboul, viidates Thierry Neuville’ile.

Autoralli MM-sarja uue hooaja avaetapp toimub Monte Carlos 23.–26. jaanuaril.

