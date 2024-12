Juba nädalaid verd roojanud Norra suusaäss sai viimaks diagnoosi

Suusatäht rääkis NRKle, et sai testitulemused kätte ja tal diagnoositi mao põletik.

„Saime selguse ning usun, et suudame sellest [hädast] lahti saada,“ sõnas Riiber.

Oma ala kuningas tõdes juba novembris, et sai kõhutõve ja hakkas verd roojama. „Mul on kõhutõbi, aga ma ei tea täpselt, mis see on. Olen juba neli nädalat verd roojanud – seega ei saa siin olla midagi liiga head,“ rääkis Riiber, tunnistades, et oli sellest kõigest parajas šokis.

Hoolimata terviseprobleemidest on ta suutnud MK-sarjas konkurentsivõimeline olla. Rukas sai ta kirja järjekorras esimese, neljanda ja teise koha. Aga see ei tulnud sugugi lihtsalt. „Veel 15 minutit enne starti töötasin mina WC-s,“ märkis Riiber pühapäeval, tunnistades, et roojas ka sel korral verd. „Ei ole nii tore suusatama minna, kui tunned, et ei saa endast parimat anda.“

Sportlane lootis, et kõhuhädad ajaga taanduvad, kuid võistlemine tegi probleemi ainult hullemaks. Nüüd on ta viimaks Norra koondise arstide hoole all ja läbib antibiootikumikuuri.

Avameelselt oma terviseprobleemidest rääkinud Riiber on saanud Instagramis palju sõnumeid tundmatutelt inimestelt. Häda vastu on talle pakutud mitmesugust abi ning nii mõnigi sõnum on pakkunud Riiberile ka nalja.

„Uskumatu, kui palju on kõiketeadvaid harrastusarste. Igaühel tundub olevat mõni vitamiin või toidulisand, mida ka mulle soovitatakse. Ja see mõjub veidi naljakalt,“ tunnistas ta. „Olen oma tervise suhtes avatud ja nüüd avastan, et paljud inimesed on ka ise midagi sarnast läbi elanud ja tahavad, et nüüd minulgi võimalikult kiiresti parem hakkaks.“

Tervisehäda tõttu on Riiber kaalunud mõne MK-etapi vahelejätmist, kuid vähemalt sel nädalavahetusel Lillehammeris kavatseb ta siiski starti minna.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada