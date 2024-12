NBA-s on tekkinud „viskekõrb“. Mida see tähendab ja kas sama plaani hauvad ka Eesti korvpallitreenerid?

NBA mängustiil on 20-30 aastaga pea peale pöördunud. Michael Jordani hiilgeaegadel armastati keskpositsiooniviskeid (tsoon kolmesekundiala ja kolmepunktijoone vahel – A.K.), viimasel kümnendil on need osade võistkondade repertuuarist sisuliselt kadunud.