Serena Williamsit süüdistatakse naha valgendamises. „Olen uhkusega tumemust naine!“

43-aastane Williams postitas eelmisel nädalal sotsiaalmeediasse video, mille põhjal paljud täheldasid, et ameeriklanna nahatoon on viimasel ajal oluliselt heledamaks muutunud.

Williams nägi seejärel vajadust asja avalikult selgitada. „Tahan kõigile vihkajatele öelda, et ma ei valgenda oma nahka! On olemas selline asi nagu päikesevalgus, mis muudab asjade toone. Olen uhkusega tumemust naine ja armastan ennast sellisena. Valgendamine ei tuleks kõne allagi! See on täiesti naeruväärne, et nii üldse mõeldakse,“ lausus Williams Instagrami vahendusel.