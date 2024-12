Maailma esiviisiku meeskonna alistanud FaZe’i lahutab veerandfinaalist vaid üks võit

Reedel jagati välja ka esimesed veerandfinaalpääsmed meeskondadele, kes suutsid alagrupi läbida ilma ühegi kaotuseta. Saavutuseni jõudsid maailma kolmas meeskond Vitality ning edetabeli üheksandal real paiknev TheMongolZ, millest sai esimene Aasia meeskond, mis Major turniiri veerandfinaalidesse jõudnud on. Veel erakordsemaks teeb seiga see, et meeskond pole alates kvalifikatsioonivoorudest kaotanud ühtegi vastasseisu ning meeskond on seega Majoril võitnud kaheksa järjestikust kohtumist.