Fury Ussõkiga peetava kordusmatši eel: tahan triloogiat

Kaks kanget kohtusid esmakordselt tänavu 18. mail. Riyadhis peetud duelli võitis kohtunike napi häälteenamusega Ussõk. Sellega sai ukrainlasest sel sajandil esimene raskekaallane, kes kerkinud absoluutseks meistriks. Ussõki valduses olid eelnevalt WBA, WBO ja IBF-i tiitlid. Võiduga sai ta endale ka Fury’le kuulunud WBC meistrivöö.

Peagi pärast tiitlite ühendamist pidi Ussõk andma aga IBF-i meistrivöö vabaks, kuna ta ei soovinud kohtuda nende väljakutsuja Filip Hrgoviciga. Ussõki eesmärgiks oli pidada Fury’ga kordusmatš. IBF-i meistriks kerkis aga Daniel Dubois, kes kaitses septembris tiitlit veel ka Anthony Joshua vastu.

21. detsembril kohtuvadki Ussõk ja Fury teistkordselt. Mõlemad mehed on andnud mõista, et nad on kordusmatšiks veelgi paremas vormis. Loomulikult käib ka arutelu selle üle, kes on ikkagi käimasoleva sajandi parim raskekaallane.

„Mul on hea meel, et jõudsime viimati tiitlite ühendamiseni. Oleksandr võitis kohtunike napi häälteenamusega ja ta on justkui selle sajandi parim. Kui Tyson võidab nüüd korduskohtumise, siis on tema selle sajandi parim,“ teatas DAZN-i eetris Fury promootor Frank Warren.

Fury asju päris nii siiski ei näe ja eeloleva matši võitmise järel tahaks ta Ussõkiga kohtuda ka kolmandat korda. „Ei, Frank. Minu võidu korral tuleb üks matš veel. Sellisel juhul tuleb triloogia. Peab tulema. Kui tema võidab ühe matši ja mina ühe, siis ei saa kumbki öelda, et on parim. Sellisel juhul peab tulema kolmas matš,“ teatas Fury DAZN-ile.

Fury on eelseisva korduskohtumise eel hoidnud ootamatult madalat profiili. Väidetavalt on tema laager treener Sugar Hill Stewardi käe all olnud vägagi intensiivne.

