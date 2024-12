Jaapanlane läheb UFC-s ajalugu tegema. Kas temast saab esimene tõeline debütandist tšempion?

34-aastane Pantoja on kärbeskaalu valitsejaks alates 2023. aasta 8. juulist, kui ta seljatas kohtunike napi häälteenamusega Brandon Moreno. Seejärel on ta tiitlit kaitsnud Brandon Royvali ja Steve Ercegi vastu. Tegemist on sulgkaalu selge koorekihiga. Nii astub brasiillane heitluses jaapanlase Kai Asakuraga ringi selge soosikuna.