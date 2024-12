Hyundaiga liitunud Fourmaux teeb uue tiimi eest debüüdi juba detsembris, samal võistlusel osaleb ka Rovanperä

Prantsusmaa karikasarja etapp on asfaltralli, mis on hea ettevalmistus järgmise hooaja avaralliks Monte Carlos. Samal võistlusel osaleb ka kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä, kes 2025. aastal teeb WRC-s taas kaasa täisprogrammi. Stardinimekirjaga saab tutvuda siit.

Hyundai tegi uueks aastaks suunamuutuse, sest varasema kahe põhisõitja asemel on neil nüüd kolm täiskohaga pilooti. Fourmaux’ kõrval jätkavad tiimis ka tänavune maailmameister Thierry Neuville ja 2019. aasta MM-tiitli võitja Ott Tänak. Kui kolm põhisõitjat on paigas, siis ei välistanud tiim viimases pressiteates, et mõnel rallil on stardis ka neljas piloot. Tänavu jagasid Hyundais kolmandat masinat Esapekka Lappi, Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen.