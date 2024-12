Paul Aron saavutas F2 hooaja viimase etapi kvalifikatsioonis kahe tiitlirivaali vahel kolmanda koha

Prantslane Hadjar, brasiillane Bortoleto (Invicta Racing) ja Aron otsustavad Abu Dhabis ka tänavuse F2 meistri. Seejuures lahutab Bortoletot ja Hadjarit vaid 0,5 punkti, kui brasiillasel on 188,5 ja prantslasel 188 silma. Omad võimalused on veel ka Aronil, aga tema kaotab liidrile 25,5 punktiga. Ühe etapiga on võimalik maksimaalselt teenida 39 silma.

„Minu jaoks on nädalavahetus mõnes mõttes lihtne: midagi enam kaotada pole, kolmas koht on kindel ja ainult saab võita. Fakt on see, et punktivahe on suur,“ hindas Aron nädala alguses Delfile antud intervjuus oma võimalusi tiitel võita. „Kui mul läheb väga hästi, aga teistel normaalselt, siis ma neist ikkagi mööda ei saa. Neil peaks minema halvasti ja mul väga hästi, et oleks veel võimalus. Lähen nautima ja proovin võtta parimat.“