Vehklemisliidu presidendiks valitud sanktsioneeritud Vene oligarh astus mõni päev hiljem ametist tagasi

Neljapäeval teatas aga Usmanov, et astub vabatahtlikult ametist tagasi. Oligarhi esindaja tõi Venemaa meediale põhjuseks asjaolu, et Usmanov ei soovinud, et talle määratud sanktsioonid laieneksid ka rahvusvahelisele vehklemisliidule, vahendas portaal Inside the Games.