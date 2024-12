OTSE DELFI TV-s | Kas karikavõistluste finaali pääseb eduseisus Pärnu või tagaajaja rollis Selver x TalTech?

Avamängus võttis Pärnu kodus 3:0 võidu ja vajab seega edasipääsuks kaht geimivõitu. Pärnu meeskond on jätkuvalt heas hoos ka Cronimet liigas, kus hoitakse hetkel liidrikohta. Pärnu kapten Andrus Raadik ütleb, et ei mõtle enne mängu, kui kiirelt sellega ühele poole saadakse, sest loeb vaid lõpptulemus.

„Ma loodan, et meie enesekindlus liiga laes ei ole! Ei tohi lasta end uinutada sellest, et me esimese mängu 3:0 võitsime. See on nüüdseks ajalugu ja homme hakkab kõik nullist peale. Ma loodan, et meie võidame viimase geimi,“ sõnas Raadik.

„Ei tohi kindlasti alahinnata neid ja minna kahe geimi järele, võita on vaja! Ei tohi lasta end ka uinutada sellest, et nemad eile eurosarja mängisid ja reisivad jne. Tuleb ise minna täiega peale ja ei mingit vastase alahindamist,“ lisas ta.

Selver x TalTech naaseb täna Rumeeniast, kus peeti kolmapäeval CEV Cupi kohtumine. Peatreener Andres Toobali juhendataval meeskonnal on lisaks tihedale graafikule ka vigastusemuresid ja rünnakuliider Lincoln Williamsi osalemine on küsimärgi all.

„Tema mängimine selgub alles reedel, seni on ta oma põlvega taastusrežiimil ja siis vaatame, kas olukord on paranenud. Mis puudutab reisimist, siis eks see on sportlase elu, peame sellega hakkama saama ja saame ka,“ ei tee Toobal olukorrast suurt numbrit.

„Pärnu meeskond on end hästi käima saanud ja et neile vastu saada, peame me reedel alustama julgelt, sest tagasi pole enam midagi hoida. Kindlasti tulevad nad meid serviga suruma, selleks tuleb valmis olla. Pärnu liidrid Renee Teppan ja Andrus Raadik tuleb paremini kontrolli all hoida, samuti peab meie oma rünnak õnnestuma, kui tahame edu saavutada. Blokk-kaitse peavad olema tasemel,“ lisas juhendaja.

Karikavõistluste esimene finalist on tiitlikaitsja Tartu Bigbank, kes lülitas poolfinaalis konkurentsist Võru Barrus Võrkpalliklubi.

Aadu Luukase karikavõistlustel poolfinaalid:

Võru Barrus VK vs Tartu Bigbank 0:2

Pärnu VK vs Selver x TalTech 1:0

Karikafinaalid toimuvad nii naistele kui meestele 14. detsembril Tartus.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega