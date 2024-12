FOTOD | Võrkpalli karikavõistluste finaali pääses TalTechi alistanud Pärnu

Mängu eel

Avamängus võttis Pärnu kodus 3:0 võidu ja vajab seega edasipääsuks kaht geimivõitu. Pärnu meeskond on jätkuvalt heas hoos ka Cronimet liigas, kus hoitakse hetkel liidrikohta. Pärnu kapten Andrus Raadik ütleb, et ei mõtle enne mängu, kui kiirelt sellega ühele poole saadakse, sest loeb vaid lõpptulemus.

„Ma loodan, et meie enesekindlus liiga laes ei ole! Ei tohi lasta end uinutada sellest, et me esimese mängu 3:0 võitsime. See on nüüdseks ajalugu ja homme hakkab kõik nullist peale. Ma loodan, et meie võidame viimase geimi,“ sõnas Raadik.