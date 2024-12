Vennad Selevkod ja Levandi on Zagrebis lühikava järel kõrges mängus, eestlannadest mahub esikümnesse Langerbaur

Lühikava järel on Eesti sportlastest esikümnes Langerbaur, kes 50,58 punktiga asub üheksandal positsioonil. Langerbauri isiklik rekord on 56,00 silma. Eva-Lotta Kiibus on lühikava järel 11., olles kogunud 49,50 punkti. Tema tema isiklik rekord on 65,37 silma ja tänavuse hooaja tippmark 55,90 punkti. Kristina Lisovskaja on 21. kohal, ta piirdus 36,58 punktiga. Tema käimasoleva hooaja rekord on 48,65 silma ja isiklik tippmark 57,87 punkti.