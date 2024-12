Vennad Selevkod haarasid Zagrebi võistlusel kaksikjuhtimise, Arlet Levandi samuti kõrges mängus

Eesti meestest on stardis ka Arlet Levandi , kes kogus vabakavaga 75,71 punkti. Neljandal kohal oleva sportlase senine lühikava tippmark oli 75,43 silma. Selevkode ja Levandi vahele mahub veel Poolat esindav Vladimir Samoilov (75,99 p). Kõikide tulemustega saab tutvuda siit.

Neljapäeva õhtul on Zagrebis kavas ka naiste üksiksõidu lühikava. Eestlastest on stardis Eva-Lotta Kiibus , Nataly Langerbaur ja Kristina Lisovskaja.

Naiste vabakava on kavas reedel algusega 18.00. Meeste vabakava võistlus peetakse laupäeval kell 15.00.

Zagrebi võistlus on ühtlasi Eesti uisutajatele viimane suurem rahvusvaheline jõuproov enne jaanuari lõpus toimuvat EM-i Tallinnas. EM-le pääsu aluseks on sel hooajal rahvusvahelistel võistlustel saavutatud parimad punktisummad. Nii on algav võistlus vendadele Selevkodele, kes seni parimate tulemustega, võimalus oma positsiooni kindlustada ning Arlet Levandile viimane võimalus EM pääset püüda.