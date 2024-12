DirtFish: WRC sarjas plaanitakse suurt muutust, Rally1 masinatega alates 2027. aastast enam võistelda ei saa

Üks asjaga lähedalt seotud allikas ütles DirtFishile, et planeeritud muudatus peaks rallimaailmale ainult kasuks tulema. „Kindlasti on inimesi, kes on selle poolt ja neid, kes on selle vastu. Olgem ausad, kas see teeb praegust olukorda hullemaks? Kindlasti mitte,“ kommenteeris ta. „Meil on nüüd reaalne võimalus teha konkurents tihedamaks. Praegu on olemas rohkem kui 1500 Rally2 autot, mis võiksid üsna võrdsetel tingimustel heidelda WRC-s võitude eest. Kuidas saab see halb olla?“

Jaapani rallil said ajakirjanikud intervjueerida WRC sarja promootorite esindajaid Peter Thuli ja Simon Larkinit. „Me ei saa praegu kirjeldada, missugune see on, aga olen kindel, et see on parem kui tänavu, sest kõik osapooled nõustusid sellega. Tänavune punktisüsteem on toonud põneva hooaja, sest meil selguvad maailmameistrid viimasel päeval. Samas mõistan, miks see ka kõigile ei meeldinud,“ sõnas Thul Jaapanis. „Usun, et uus lahendus on parem ja ka lihtsamini jälgitav.“ Loe pikemalt siit.